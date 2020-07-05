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Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.07.2020 23:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan genç için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Çağatay Şamlı (18), 7 arkadaşıyla Kermelik Mahallesi'nde Kızılırmak kenarına pikniğe gitti.

Göle giren Şamlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları Şamlı'yı kurtaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalara ara verildi.

Çalışmaların yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

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