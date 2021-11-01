Kayseri'de Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuk taburcu edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören down sendromlu çocuk, taburcu edildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir ayı aşkın süredir hastanede Kovid-19 tedavisi gören ve bu süreçte 2 kez çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Ayşe Bennu, hastalığı yendi.
Taburcu edilen Bennu, Kovid-19'u yenmeyi başardığını belirterek, emeği geçenlere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bennu'nun tedavisine yardımcı olan sağlık çalışanları da mutlu olduklarını belirtti.
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