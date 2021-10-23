YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

23.10.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesinde iki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 16 bin 32 lira para cezası uygulandı, kumarda kullanılan paralara el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındıKayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:27
İkindi
15:28
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

İldem Eczanesi
Melikgazi
Muazzez Eczanesi
Melikgazi
Reyhan Eczanesi
Melikgazi
Su Eczanesi
Kocasinan
Şeker Eczanesi
Melikgazi
Toki Eczanesi
Melikgazi
Vitamin Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.