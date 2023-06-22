YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kurban satış yerlerinde sıkı pazarlık yapılıyor

Kayseri'de kurban satış yerlerinde sıkı pazarlık yapılıyor

22.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'deki kurbanlık satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Erkilet Bülbülpınarı mevkisinde 130 bin metrekare alana kurulu kurban pazarı ve kesim yerinde hareketlilik yaşanıyor.

Küçükbaş hayvanın 6 bin ila 10 bin, büyükbaşın ise 50 ila 200 bin liradan satıldığı pazar, kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Hayvan pazarının yanı sıra kesim yerinin de bulunduğu alanı inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla satıcıların fiyatta anlaşmasına yardımcı oldu.

7 bin 500 lira fiyat biçilen koyunların 6 bin 500 lira olması için anlaşan satıcı ve alıcılar el sıkıştı.

Başkan Çolakbayrakdar, gazetecilere, modern kurban satış ve kesim yeri hazırladıklarını belirterek, büyükbaş için 3, küçükbaş için de 2 mobil kesimhane bulunduğunu söyledi.

Çevre temizliği için vatandaşlardan kurbanlarını belediyelerin hazırladığı alanlarda kesmelerini isteyen Çolakbayrakdar, olası hayvan kaçmalarına karşı da üçer kişilik 2 ekip kurduklarını belirtti.

Ayrıca, alandaki kurban yakalama timi hem üflemeli hem de tabanca ile hayvanların nasıl etkisiz hale getirildiğini gösterdi, ayrıca mobil kesimhanede deneme amaçlı 3 tosun kesildi.

Kesilen tosunların eti Kurban Bayramı'nda kavurma yapılarak vatandaşlara dağıtılacak.

Pazara gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de dini olarak kurban niteliği taşıması için hayvanların bazı özelliklere sahip olması, özellikle ön dişlerine bakılması gerektiğini ifade etti.

Şahin, "Tarım Cebimde" uygulaması ile kurbanlıkların küpeleri okutularak aşıları, doğum tarihi ve cinsinin kontrol edilebileceğini dile getirdi.

Son 3 yılda kurban kesiminde değişim yaşandığına dikkati çeken Şahin, "2 yıl önce ilimizde 30-35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken geçen yıl 70 bine ulaştı, bu yıl onu da geçeceğiz. Çünkü sürdürülebilir bir hayvancılık için küçükbaş hayvancılık öne çıkıyor." dedi.

Şahin ve veterinerler, bir büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını dişlerine bakarak kontrol etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldıTırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı
Fethiye-Rodos feribot seferlerine yoğun ilgiFethiye-Rodos feribot seferlerine yoğun ilgi
Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısıTekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kocasinan belediyesi kurban pazari

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:13
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Perşembe

Kevser eczanesi
Kocasinan
Can eczanesi
Talas
Kent eczanesi
Melikgazi
Mahzemin eczanesi
Melikgazi
Aslim eczanesi
Kocasinan
Nilgün eczanesi
Melikgazi
Nehir eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.