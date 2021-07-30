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Kayseri'de kuyumcu ile babası, kar payı ödemedikleri iddiasıyla tutuklandı

30.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kuyumcu ile babası, kar payı ödemedikleri iddiasıyla tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar payı vereceklerini vadettikleri kişilere ödeme yapmadıkları iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu ile babası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcuya kar amacıyla verdikleri para ve ziynetleri geri alamadıkları iddiasıyla yapılan şikayet üzerine Kayseri'de kuyumculuk yapan E.S. ile babası N.K.S. ve kardeşi N.H.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ile N.K.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.H.S. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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