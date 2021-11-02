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Kayseri'de kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

02.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde yaşayan Tarık Özdil, su kuyusuna düşen keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, bir itfaiye erini halatla 30 metrelik kuyuya sarkıttı. Yaklaşık 4 saat süre çalışma sonucu kurtarılan ve yara almadığı öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.

Kurtarma çalışmaları kamerayla kaydedildi.

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