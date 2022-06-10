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Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

10.06.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Gülük Mahallesi'nde bir koyunun kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kurdukları düzenekle kuyuya indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan koyun sahibine teslim edildi.

Koyunun sahibi, ekiplere teşekkürlerini iletti.

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