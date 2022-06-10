Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Gülük Mahallesi'nde bir koyunun kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kurdukları düzenekle kuyuya indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan koyun sahibine teslim edildi.

Koyunun sahibi, ekiplere teşekkürlerini iletti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz