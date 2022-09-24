Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir krom madeninde çalışan S.T, kontrolden çıkan vagonla boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



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