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Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü

24.09.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir krom madeninde çalışan S.T, kontrolden çıkan vagonla boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kayseri Tomarza vagon

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