Kayseri'de mantardan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Çanakpınar Mahallesi'nde araziden topladıkları mantarı yiyen Ali D. (49), Hanife K. (22), Selmiha D. (49), Ali Mert D. (11), Fatma K. (40), Zeynep D. (90), Furkan K. (18), Zeynep Eda D. (13) ve Sultan K. (19), baş dönmesi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahaleleri yapılan 9 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

