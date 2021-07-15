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Kayseri'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

15.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

T.E. yönetimindeki 38 ADZ 531 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan işçiler A.G, İ.E, R.B. ve M.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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