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Kayseri'de motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü öldü

28.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle odun toplamaya giden Muhammed Saban (51), Ulupınar Mahallesi Köşkevleri mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Saban'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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