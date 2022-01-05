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Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi

05.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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