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Kayseri'de okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de okuldan dizüstü bilgisayar ve tablet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erkilet Genaral Emir Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki General Emir Ortaokulundan 4 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Sefa Y. (22) ve Kadir O. (20) kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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