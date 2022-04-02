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Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

02.04.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu Y.A.B'nin, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 2 gün önce evinde çıkan yangında ölü bulunmasıyla ilgili 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi ve yaptıkları araştırmada, maktulü bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H'yi (19) yakaladı.

Zanlılar, alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediklerini, maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında önceki gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

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