Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu Y.A.B'nin, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 2 gün önce evinde çıkan yangında ölü bulunmasıyla ilgili 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi ve yaptıkları araştırmada, maktulü bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H'yi (19) yakaladı.
Zanlılar, alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediklerini, maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etti.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında önceki gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz