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Kayseri'de ölü bulunan üniversitesi öğrencisinin cenazesi defnedildi

04.08.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 13 gündür kayıp olan ve viyadük altındaki dere yatağında ölü bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cenazesi (24) toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, merkez Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesine getirildi.

Tekin'in cenazesi, Amarat Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Tekin'in ailesi, yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

21 Temmuz'da annesiyle hastaneye, ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden Tekin bir daha dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip Tekin'in bulunması için çalışma başlatmış, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde yoğunlaştıran aramada Tekin, dün viyadük altındaki dere yatağında ölü bulmuştu.

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