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Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı

10.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kızı gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde 81 yaşındaki F.S'nin ölü bulunmasıyla ilgili yapılan incelemede, bazı şüphelere rastlandı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının kızı Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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