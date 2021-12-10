Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kızı gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde 81 yaşındaki F.S'nin ölü bulunmasıyla ilgili yapılan incelemede, bazı şüphelere rastlandı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının kızı Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz