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Kayseri’de organik günler başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tamamen doğal ürünlerin yetişmesi ve Kayserililerin hizmetine sunulması için kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı Kayserililerle yeniden buluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tamamen doğal ürünlerin yetişmesi ve Kayserililerin hizmetine sunulması için kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı Kayserililerle yeniden buluşturuyor. Bu kapsamda Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Pazarı her cumartesi ve çarşamba hizmete açılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tamamen doğal ürünlerin yetişmesi ve Kayserililerin hizmetine sunulması için Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nın kapılarını açtı. Buna göre Kayseri’de her çarşamba ve cumartesi günleri organik günler olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Kayserililerin doğal beslenmesi için kurulan Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri’nde hiçbir kimyasala maruz kalınmadan üretilmiş fidelerin dikimi yapılıyor. Tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen doğal ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan bir yandan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölge de yetişen tüm organik ürünlerin satışına yapılıyor. Buna göre vatandaşlar 18 Temmuz’dan itibaren her çarşamba ve cumartesi günleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan bu bahçe sayesinde daha sağlıklı beslenme olanaklarına sahip olacaklar.

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Kocasinan
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Kocasinan
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Kocasinan
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
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