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Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacak

23.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) açılışı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geçen yıl KOCAFEST'e katılan gençlerin TEKNOFEST'te de büyük başarı sağladığını söyledi.

Geleceğin Türkiye'sini inşa etme noktasında her zaman gençleri desteklediklerini belirten Çolakbayrakdar, festivalde projelerini sergileyen öğrencilerin Togg ve İHA yapımında da görev alacaklarına inandığını ifade etti.

Toplam 204 takımın 17 kategoride yarışacağı, 3 gün sürecek KOCAFEST'te dereceye giren öğrencilere 25 Mayıs'ta ödül verilecek.

Festivale katılan takımlar, çizgi izleme, tasarla-çalıştır, yumurta toplama, labirent çözme, tozkoparan robot, hackhaton, lego, mini sumo ve oyun tasarlama gibi kategorilerde yarışacak.

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