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Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Halim Ataman'ın (34) kullandığı 16 AAJ 877 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu Beydeğirmeni mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hatice Nur, (34), Yusuf Sami (5), Ebru (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü Halim Ataman'ın cenazesi ise jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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