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  4. Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli yakalandı

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04.12.2024 09:06
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Kayseri'de kullandıkları otomobilin motor kısmındaki hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, bir otomobil ile uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonla bir süre takip ettikleri otomobili durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, otomobilin motor kısmındaki hava filtresine gizlenmiş 125,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü E.P. ile aynı araçta bulunan T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri uyuşturucu

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