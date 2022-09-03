Kayseri'de "özel" çocuklar su israfına video kliple dikkati çekti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki "özel" çocuklar, su israfına dikkati çekmek için video klip hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel çocuklar, su israfını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla video klip çekti.

Gelecekte yaşanan bir günün kurgulandığı videoda, evdeki musluktan suyu akmayan kişi, televizyondaki haberde kuraklık nedeniyle suyun karneye bağlandığını öğreniyor.

Video klipte, merkezde eğitim gören özel çocuklar, kentin farklı noktalarında susuz bir dünya istemediklerini, ihtiyaç kadar su kullanılması gerektiğini ve suyun hayat olduğunu anlatıyor.

Videoda, "Su gelecektir, akıp giden geleceğimizin elinden tutun.", "Suyu boşa değil, geleceğe akıtalım.", "Susuz bir dünya yok oluşun habercisidir.", "Su gıdadır, olmazsa aç kalırız." mesajları veren çocuklar, su tasarrufunun önemini vurguluyor.

