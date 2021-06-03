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Kayseri'de özel öğrenciler atlı binicilik etkinliğine katıldı

03.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de özel öğrenciler atlı binicilik etkinliğine katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de özel öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla atlı binicilik etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Hulus Hanımlar Derneği tarafından hayata geçirilen "BİN-KAY-SERİ" adlı proje kapsamında, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki özel öğrenciler, atlı binicilik etkinliğinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun bütün katmanlarının ve kurumlarının içerisinde bulunduğu bir süreci kapsadığını söyledi.

Özel öğrencilerin herhangi bir birey gibi spor etkinliklerine katılabileceğini göstermesi açısından önemli bir programda olduklarını ifade eden Çandıroğlu, "Ata binmenin çocukların sosyalleşmesi noktasında da katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da engel tanımayan bu öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler atlara binerek tur attı.

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