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Kayseri'de park halindeki minibüste çıkan yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu

30.12.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de park halindeki minibüste çıkan yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan, önünde durduğu iş yerine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Yenidoğan Mahallesi Osmancık Sokak Kömürcüler Sitesi'nde, park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracı saran alevler, önünde park halinde bulunduğu inşaat malzemesi satan iş yerine sıçradı.

İş yerindeki plastik boruların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden kağıt toplayıcısının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede minibüsteki ve iş yerindeki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçta ve binada hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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