Kayseri'de polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, Yenişehir Mahallesi 11. Caddesi'nde H.Ö'nün kullandığı 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan kadın sürücü H.Ö. ve polis memuru A.E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan polis memurları B.K. ve A.E. ile ifade için emniyete götürülen ekip aracındaki G.A. ve eşi N.A. ile otomobilin sürücüsü H.Ö. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz