Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyreden 38 HF 257 plakalı otomobildekiler, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde durduruldu. Yakalanacağını anlayıp yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü A.O. ve arkadaşı İ.Y, ara sokaklarda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Otomobilde olduğu değerlendirilen diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

