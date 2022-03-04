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Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

04.03.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheli otomobilini bırakıp kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayınca otomobilini bırakıp kaçan şüpheli aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyir halindeki 06 BIR 244 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpıp uzaklaşan şüpheli, Girne Şehitler Caddesi yakınlarında aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polis, karanlıktan faydalanıp kaçan şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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