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Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

21.03.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir hafif ticari araçta bulunanlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yapan aracın sürücüsü Y.Y. ile beraberindeki E.K. yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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