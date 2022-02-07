Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü 2. kattan atlayarak yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polise yakalanmamak için 2. kattaki evin mutfak penceresinden atlayınca yaralanan firari hükümlü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'nin İsmail Erez Bulvarı üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti. Firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, ikamete geldi.
Yakalanacağını anlayan M.Ç, 2. kattaki evin mutfak penceresinden atladı.
Yaralanan M.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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