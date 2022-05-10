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Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

10.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerine pres makinası düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Demirciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde forkliftle taşınan pres makinası işçi M.T'nin (21) üzerine düştü.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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