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Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

19.07.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de refüje çarpıp devrilen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.O. yönetimindeki 71 EV 448 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara kara yolu girişinde, refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kayseri

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