YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de riskli alan ilan edilen mahalleye 1000 konut yapılacak

Kayseri'de riskli alan ilan edilen mahalleye 1000 konut yapılacak

14.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de riskli alan ilan edilen mahalleye 1000 konut yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırlarında riskli alan ilan edilen bölgeye 1000 konut yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan ilan edilen Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Battalgazi 2. etap çalışmasının başlayacağını duyurdu. Karar ile 2. etap kentsel dönüşüm projesinin onaylandığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'nin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmaları ile her zaman örnek ve referans olmuştur. Kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'de en çok gayret sarf eden belediyeyiz. 100 bin metrekare alanda büyük bir çalışma başlayacak. Projemizi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bu imzanın atılmasında büyük emekleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye de çok teşekkür ederim. Bu kapsamda 2. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. 24 blok, 1000 konut olarak büyük bir projenin yapımına başlayacağız. 2+1 85 metrekare 560 daire, 3+1 115 metrekare 440 daire yapılacak. Hayırlı olsun. Cenabıallah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin. Vatandaşlarımızın desteği önemli. Vatandaşlarımız belediyemize güvenip, destek verir, imzaları atarsa onlar da güzel konutlara kavuşacak. En kısa zamanda inşallah daireleri tamamlayıp teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cumartesi

Beyza Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Dünya Eczanesi
Kocasinan
Eda Eczanesi
Melikgazi
Muazzez Eczanesi
Melikgazi
Aytaç Eczanesi
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.