Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla yakalanan 8 zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde kurusıkı tabancaları namlularında yaptıkları tadilat ile ateşli silaha dönüştürdükleri, bazı ruhsatlı tabancaların seri numaralarını yok etmek ve ruhsat sahibine kayıp müracaatında bulundurmak suretiyle değerinden yüksek fiyata piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 8'i Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.

Kent merkezinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 16 ikamet, 5 iş yeri ve 6 araçta 47 ruhsatsız tabanca, 1464 tabanca fişeği, 62 tabanca şarjörü, ruhsatsız tabancaların montajında kullanılan malzemeler, ruhsatsız tüfek, 40 av tüfeği fişeği ve tadilata uğramış 8 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

