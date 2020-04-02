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Kayseri'de sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Taşcıoğlu için saygı duruşu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kayseri'de sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Taşcıoğlu için saygı duruşu

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Kayseri'de anma programı düzenlendi.

Kayseri Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Tabip Odası, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyelerinden oluşan 20 sağlık çalışanı, fakülte önünde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için bir araya geldi, saygı duruşunda bulundu.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde görevli Doç. Dr. Muzaffer Keklik, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti.

Türkiye'de 601 sağlık çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını vurgulayan Keklik, "Bu olgulardan biri olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamızı ilk sağlık şehidi olarak son yolculuğuna uğurlarken, Kayseri Tabip Odası olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Başhekimlik yetkilileri ile öğretim üyelerinin katılımıyla ERÜ Büyük Acil yanı Pandemi polikliniği önünde açık alanda, gerekli güvenli mesafe şartlarına dikkat ederek saygı duruşunda bulunduk. Hocamıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu koronavirüs Sağlık sağlık personeli

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