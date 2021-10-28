Kayseri'de sağlıkçılara yıl sonuna kadar toplu ulaşım ücretsiz olacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz toplu ulaşım desteği verileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadelede devlet millet el ele, ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini, bu süreçte her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Salgında faaliyet gösteren filyasyon ekiplerine 87 araç ve 108 personelle destekte bulunduklarını belirten Büyükkılıç, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemlerde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımız, özel halk otobüsleri ve ilçeler de dahil toplu ulaşım hizmetinden cuma gününden itibaren yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

