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Kayseri'de sahte kiralık ev ilanıyla 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandıran kadın yakalandı

14.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sahte kiralık ev ilanıyla 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandıran kadın yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendisine ait olmayan dairelerin fotoğraflarını çekip internet üzerinden sahte ilan vererek ev kiralamak isteyen 3 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlattığı çalışmada, A.S. (30) isimli kadının apartmanlardaki boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektiğini, sahte ilanlarla internet üzerinden kiralamaya çalıştığını ve kira bedeli olarak da EFT-havale yoluyla para aldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla A.S'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri

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