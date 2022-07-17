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Kayseri'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 6 bin dolar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolarla alışveriş yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan S.A. ve M.E.A. alışveriş merkezinde yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve alışveriş merkezinin otoparkındaki araçlarında sahte olduğu tespit edilen 6 bin dolar ele geçirildi.

Başka şehirlerde de piyasaya sahte para sürmek için çalışma yaptıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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