YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor

Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Tekvando Spor Kulübünün şampiyon sporcuları, koronavirüs önlemleri kapsamında çağrılara uyarak, çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Evde kal formda kal" sloganıyla evlerinde çalışan sporculara teşekkür etti.

Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi Türkan Teke, Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Büşra Öztürk ile Balkan ve Türkiye şampiyonu Sine Sürücü'nün, evlerinde yoğun tempoyla çalışamalarını sürdürdüğünü aktaran Palancıoğlu, "Hayat eve de sığar diyerek spor yapmaktan geri kalmıyorlar. Kendilerini tebrik ederim. Sporcularımız da birçok vatandaşımız gibi evinde gönüllü karantinaya devam ediyor. Ama evde boş durmuyorlar. Antrenmanlarını da yapmaya devam ederek hem zinde hem de formda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, sağlık çalışanlarının da işini zorlaştırmayalım. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kalın." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
"evde kal" Melikgazi Belediye Tekvando Spor Kulübü Tekvando

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:08
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.