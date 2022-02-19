Kayseri'de sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çadır ve branda üretimi yapan sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

10 dükkan ve 3 tırın kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

