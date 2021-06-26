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Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

26.06.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.A. yönetimindeki 38 TD 457 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.A, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

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