Kayseri'de ses cihazıyla bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasak olmasına rağmen ses cihazıyla bıldırcın avlayan 2 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kontrol faaliyeti yürüten ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin usulsüz avlandığını tespit etti.
Ses cihazı kullanarak 6 bıldırcın avladığı belirlenen 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 6 bin lira ceza verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz