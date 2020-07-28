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Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2 grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 3.

Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de 2 grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 3. Cadde üzerinde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana gelen olayda, dükkan sahipleri ile müşterileri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir kişi av tüfeği ile ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, dükkanda çalışan 2 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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