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Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

11.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde B.B'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan B.B, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.Ç, B.Ç, H.Ç'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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