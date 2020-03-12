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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 01:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde, gıda işi ile uğraştığı öğrenilen Suriyeli Muhammed Elhac (35), evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Elhac, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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1 ölü Cinayet Kayseri

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