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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

13.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeği ile yaralandı.

B.T, Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi B.E. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda B.T, yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek B.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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