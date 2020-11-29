Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle polisten kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi'nde ters şeritte seyreden 33 NMH 72 plakalı otomobilin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda trafik lambasına çarptı.

Kazada yara almayan sürücü Y.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Daha önce ehliyetine el konulduğu da öğrenilen sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

