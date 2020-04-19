Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

Yasak dolayısıyla Kayseri'de polis ekipleri kentin ana caddelerinin yanı sıra farklı noktalarda da denetimlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü ve Kocasinan Bulvarlarında araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını denetledi.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.



