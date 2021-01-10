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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

10.01.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi Aydıncık Sokak'ta mahalle bekçileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli, mahalle aralarına kaçtı. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan şüpheliler, gizlendikleri yerde yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kovalamaca esnasında yere attıkları 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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