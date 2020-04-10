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Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 23:15 | Son Güncelleme

Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

KAYSERİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Kayseri kent merkezindeki market , bakkal ve fırınlarda yoğunluk oluştu.

Kararın ardından sokağa çıkan vatandaşlar fırın, market ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.

Yoğunluk nedeniyle kapalı olan iş yerleri tekrar açılırken bazı vatandaşlar da petrol istasyonları ve bankamatiklerde sıra oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sokağa çıkma yasağı

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Kocasinan
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Melikgazi
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