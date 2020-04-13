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Kayseri’de sokağa çıkma yasağında yaklaşık 500 kişiye ceza kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasağı ihlal eden yaklaşık 500 kişiye cezai işlem uygulandı.Cumartesi ve pazar günü 48 saat boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında emniyet birimleri tarafından kentin her bölgesinde gerekli tedbirler alındı.

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasağı ihlal eden yaklaşık 500 kişiye cezai işlem uygulandı.
Cumartesi ve pazar günü 48 saat boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında emniyet birimleri tarafından kentin her bölgesinde gerekli tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 16 ilçede polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda yasağı ihlal eden yaklaşık 500 kişiye 1 milyon 500 bin TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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