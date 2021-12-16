Kayseri'de sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sokak köpeklerinin bir çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki U.A, okuldan eve dönerken 4 köpeğin saldırısına uğradı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın, köpekleri uzaklaştırarak U.A'yı kurtardı.

Köpeklerin saldırması, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen U.A'nın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.



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